Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Украина была спасена военными поставками из США и на данный момент эта страна критически зависит от помощи Вашингтона, сообщает 1 октября американское издание Politico.

По утверждению издания, с 2014 года Украина получила от США различное военное имущество на общую сумму в $1,5 млрд, и благодаря этому её вооружённые силы начали превращаться во что-то дееспособное.

Скандал с заморозкой президентом Трампом военной помощи Украине, считает издание, вновь продемонстрировал зависимость этой страны от США.

«Украина никогда не была бы там, где она есть сейчас, без содействия со стороны Соединенных Штатов», — цитирует издание бывшего главу Пентагона Эштона Картера.

«До поступлений американской помощи украинские военные были в плачевном состоянии», — вторит ему на страницах издания профессор стратегии национальной безопасности в Университете национальной обороны Пентагона Мария Омеличева.

Авторы материала продолжают утверждать, что прекращение этой помощи из-за желания президента Трампа заставить правительство Украины расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, ставит под угрозу безопасность этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Трамп приказал заморозить военную помощь для Украины на сумму $390 млн пока страны Европы не начнут вносить свой вклад в этот вопрос.

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