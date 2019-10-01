Челябинск, , 18:38 — REGNUM Челябинская гордума назначила дату собеседований с кандидатами на пост главы города. Они пройдут 12 ноября.

Решение было принято 1 октября на заседании представительного органа. Депутаты утвердили соответствующее положение о проведении конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 21 октября от кандидатов на пост главы города будут принимать документы. Напомним, постоянного мэра в Челябинске нет с конца июня, а за последний год это уже второй конкурс. В конце февраля мэром стал Владимир Елистратов, но он пробыл на этом посту всего четыре месяца.

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