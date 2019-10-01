Вильнюс, , 18:37 — REGNUM Заступившая недавно в должность министра внутренних дел Литвы, представитель правящей фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз Христианских семей Рита Тамашюнене сегодня, 1 октября, выразила уверенность, что пуск Белорусской АЭС будет отложен из-за общего бойкота АЭС странами региона.

«Соответствовать требованиям всех протоколов непросто самой БелАЭС, еще и с учетом того, что наши соседние страны тоже стоят на этой позиции не покупать электроэнергию с БелАЭС», — заявила Тамашюнене. Её слова цитирует новостное агентство BNS. О бойкоте со стороны каких именно стран, учитывая, что Латвия и Эстония планируют открывать на своих территориях торговые зоны с третьими странами, куда планируется и импорт электроэнергии с БелАЭС, министр не пояснила. Но выразила уверенность, что «процедура начала ее деятельности может немного отдалиться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве с 1 по 4 октября проходят масштабные учения о поведении служб в случае аварии на БелАЭС. БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фокусима-1».

Напомним также, что после разрыва электросоединений между Литвой и Белоруссией, о покупке электроэнергии из третьих стран заявили в Латвии и Эстонии, а в Литве посчитали, что электричество с БелАЭС может попасть в страну окольными путями и под видом, например, уже латвийской электроэнергии.