Москва, , 18:35 — REGNUM В вопросе приглашения в Госдуму молодых экоактивистов следует подходить взвешенно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Если уж приглашать в Госдуму молодых экоактивистов, то надо подходить к этому более взвешенно. Почему бы нам не объединить усилия молодежи из разных стран? Ведь известные молодые экоактивисты есть во многих странах. Думаю, такой подход был бы гораздо более полезен для дела. Конечно, если мы говорим о деле, а не о разовой пиар-акции», — рассуждает Огуль.

При этом он оценил усилия Греты Тунберг в вопросе защиты экологии.

«Возможно, громкое выступление с трибуны ООН тоже даст какой-то результат. Согласен с тем, что к экологическим проблемам надо привлекать внимание. Однако есть и другие способы», — указал парламентарий.

Депутат привел в пример молодых астраханских экологов, которые сажают деревья, помогают спасать мальков рыб от мелководья во время паводков, участвуют в популяризации сбора отходов, делают массу нужных и полезных дел, направленных на сбережение экологии.

«Я не хочу оценивать, чей вклад значительнее, это некорректно, да и неважно. Для меня в принципе отрадно, что дети проявляют интерес к экологии. Это значит, что они будут бережно относиться к своей планете», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) ранее направил письмо в посольство Швеции в России с приглашением 16-летней экоактивистке Греты Тунберг выступить в Госдуме.

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