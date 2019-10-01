В Тюменской области назначен новый прокурор. Им стал зампрокурора ХМАО Владислав Московских. Соответствующий приказ подписан президентом России Владимиром Путиным 1 октября.

Тюмень, , 18:29 — REGNUM Напомним, что место главного прокурора Тюменской области стало вакантным 3 июля 2019 года в связи с переходом Владимира Владимирова на должность руководителя Северо-Западной транспортной прокуратуры в Санкт-Петербурге. После этого обязанности прокурора области временно исполнял Руфат Биктимеров.

Владислав Московских родился в 1981 году в годе Свердловске. Окончил Уральскую государственную академию. В органах прокуратуры служит с 2002 года. До 2016 года работал в Екатеринбурге. С 1 апреля 2016 года приказом генерального прокурора России был назначен заместителем прокурора Ханты-Мансийского автономного округа.

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