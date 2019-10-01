Минск, , 18:25 — REGNUM Представители Украины на заседании Контактной группы в Минске подписали так называемую «формулу Штайнмайера» — механизм реального предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает источник, близкий к переговорному процессу.

Леонид Кучма Gov.ua

Напомним, что «формулой Штайнмайера» называют предложения бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины и проведению в Донбассе местных выборов.

Дело в том, что Киев сознательно блокирует выполнение своего же закона о предоставлении Донбассу особого статуса на постоянной основе, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Ещё в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм вступления данного закона в силу.

Этот механизм предусматривает, что особый статус будет предоставлен Донбассу в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе особый статус начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Эта «формула Штайнмайера» была одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже в октябре 2015 года.

Но Киев сразу же стал выдвигать дополнительные условия своего согласия на выполнение этой формулы.

Когда власть на Украине сменилась и президентом стал Владимир Зеленский, Киев заявил о согласии вернуться к обсуждению данного вопроса.

И вот сегодня представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма поставил свою подпись под «формулой Штайнмайера». Также документ подписали представители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Россия и ОБСЕ.