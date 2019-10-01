Москва, 1 октября 2019, 18:24 — REGNUM Украина — это не субъект международных отношений, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 1 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, то, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, входил в руководство холдинга Burisma, можно интерпретировать как «конфликт интересов», но не как преступление. Якобы по этой причине никакого расследования в его отношении не проводилось.
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