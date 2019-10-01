Москва, , 18:24 — REGNUM Украина — это не субъект международных отношений, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 1 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Киев. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действительно Украина — не субъект международных отношений. Когда Болтон приезжал на Украину, то он, скорее всего, передал властям Украины послание Трампа, что Киеву надо нормализовать отношения с РФ, потому что Украина лежит как камень между США и РФ. И для американских глобальных целей Украина не главное, — сказал Мигранян. — Мне кажется, что Зеленский не может не дать команду на проведение расследования в отношении Байдена. Байдена фактически обвиняют в преступлении, в том, что он, будучи вице-президентом США, прикрывал коррупционную схему, в которой участвовал его сын. Он может оказаться в тюрьме, если это докажут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, то, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, входил в руководство холдинга Burisma, можно интерпретировать как «конфликт интересов», но не как преступление. Якобы по этой причине никакого расследования в его отношении не проводилось.

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