Ереван, , 18:21 — REGNUM ЕАЭС может рассчитывать на сотрудничество с Ираном для эффективного достижения экономических целей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 октября заявил президент Ирана Хасан Рухани на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Евразийский таможенный союз может реализовать свои возможности, если будет двигаться к сближению в стратегической области транспорта. Государства-члены союза, разрабатывая евразийскую стратегию облегчения транзита, (могли бы) содействовать транзиту грузовых и пассажирских транспортных средств посредством разработки и внедрения процедуры и правил транзита, а также разумных решений — и этим уменьшая барьеры до минимально возможных», — заявил Рухани.Иранская республика готова предложить широкий спектр возможностей для облегчения логистических вопросов с помощью зон свободной торговли, специальных экономических зон на своей территории.

«Я приглашаю инвесторов Евразийского экономического союза использовать вышеупомянутые возможности и льготы», — отметил он.