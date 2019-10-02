Афины , , 12:21 — REGNUM Греция набирает новый импульс, оставляя позади кризис и проводя экстравертную, содержательную и многоуровневую внешнюю политику. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, обсуждая неделю Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает AMNA.

Кириакосе Мицотакисе». Никос Дендиас «Неделя особенно богата встречами и контактами, которые подчеркивают успешное присутствие греческой делегации на Генеральной Ассамблее ООН при премьер-министре».

Дендиас подчеркнул, что участие греческой миссии подтвердило: эта страна в глазах всех прочих — не только якорь стабильности для региона, но и надежный партнер, который вносит конструктивный вклад в решение основных проблем нашего времени.

Говоря об усилиях по возобновлению внешней политики Греции, министр иностранных дел отметил, что греческая дипломатия развивает серию «концентрических кругов» сотрудничества и диалога, всегда оставаясь твердо приверженной международному праву в качестве необходимой основы для развития международных отношений и решения различных вопросов.

Как сообщалось несколькими днями ранее, соглашение о размещении на территории Греции американских военных баз, которое ранее ежегодно продлевалось, теперь станет бессрочным. Ближе к середине октября документ будет официально подписан Дендиасоми госсекретарём США Майком Помпео во время его визита в Афины.