Багдад, , 18:18 — REGNUM Полиция Ирака разогнала массовую акцию протеста в Багдаде, 1 октября передает агентство Reuters.

Протест в иракской столице собрал несколько тысяч человек. Демонстранты пытались проникнуть в «зеленую зону» Багдада, но были остановлены силами безопасности.

Для разгона массовой демонстрации были использованы водометы и слезоточивый газ. Также сообщается о нескольких раненых из огнестрельного оружия.

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