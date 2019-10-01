Ереван, , 17:57 — REGNUM ЕАЭС и Европейский Союз должны работать над интеграцией своих экономик. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 октября заявил президент Молдавии Игорь Додон на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Есть скептики, но процитирую одного из присутствующих лидеров: то, что сейчас кажется невозможным, завтра может стать неизбежным. Мы считаем, что заключение такого соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Европейским Союзом было бы на пользу всем», — заявил Додон, процитировав президента России Владимира Путина.

По его мнению, это стало бы серьёзным прорывом продвижения концепции создания «единой Европы от Лиссабона до Владивостока».