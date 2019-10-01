Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» приветствовал введение с 1 октября режима бесплатной электронной визы для посещения Петербурга и Ленинградской области в отношении граждан 53 зарубежных стран.

Исаакиевский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

«Теперь ваши друзья и родственники, проживающие в других странах, могут приехать к вам в гости по бесплатной электронной визе, — обратился он к горожанам. — Увидеть Эрмитаж, Исаакиевский и Казанский соборы стало как никогда просто».

По словам Беглова, к работе по новым правилам подготовлена вся туристическая и транспортная инфраструктура, пункты пропуска в петербургском аэропорту «Пулково», на Морском вокзале Петербурга и в пассажирском порту «Морской фасад», а также автомобильные пограничные пункты в Ленинградской области.

«Пока, к сожалению, по техническим причинам c электронной визой нельзя въехать по железной дороге — будем работать, чтобы снять такое ограничение», — пообещал губернатор.

Он выразил уверенность, что иностранным туристам, побывавшим в Петербурге, «сюда обязательно захочется вернуться».

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С 1 октября 2019 года в Петербурге и Ленобласти начался эксперимент по упрощенной выдаче бесплатных электронных виз гражданам 53 стран, которые с этим документом могут посетить два региона России.

Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в указанных регионах РФ не более восьми суток. За выдачу таких виз консульский сбор не взимается.

По электронной визе можно въехать через пункт пропуска в аэропорту «Пулково», морские пункты пропуска «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург», автомобильные пункты пропуска «Ивангород», «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск», пешеходный пункт пропуска «Ивангород».

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