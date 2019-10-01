Минск, 1 октября 2019, 17:53 — REGNUM На заседании контактной группы в Минске представители Украины подписали документ, часто именуемый «формулой Штайнмайера», сообщает 1 октября газета «Известия» со ссылкой на неназванный источник.
Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации пока нет.
Напомним, «формулой Штайнмайера» называют документ, обозначающий последовательность действий Украины и республик Донбасса по реализации Минских соглашений.
Как сообщало ИА REGNUM, Украина несколько лет под разными предлогами отказывалась от выполнения Минских соглашений, заключённых после ряда тяжёлых военных поражений от вооружённых сил ДНР и ЛНР.
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