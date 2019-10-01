Москва, , 17:46 — REGNUM После публикации переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа Киев оказался в ловушке, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 1 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Проблема в токсичности. Сейчас с представителями Украины очень мало кто встречается. Как в своё время не встречались с нами. Так как все боятся, что это будет воспринято как вмешательство во внутренние дела США. Это очень опасная история. Мы через это прошли. И Украина оказалась в ловушке, — сказал Абзалов. — На всех конференциях Зеленского будут спрашивать, начнёт ли он то расследование, о котором его просил Трамп. Зеленский же недостаточно опытен как международник, чтобы от этого отбиваться. Трамп в такой ситуации пытался переключать повестку — бомбил Сирию, занимался КНДР. А куда Украина может переключать повестку? В международном направлении некуда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским указал, что США потратили много сил и финансовых средств для Украины, — больше, чем европейские страны, которые «должны бы помогать вам больше, чем они это делают».

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