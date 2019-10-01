Москва, , 17:43 — REGNUM Ситуация в Сирии, судьба иранской ядерной сделки и отношения двух стран — такой круг вопросов предложил 1 октября Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Встреча состоялась в Ереване после саммита стран — членов организации Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Поговорим о двусторонних вопросах, об СВПД, о ситуации в регионе, в том числе в Сирийской Арабской Республике», — сказал Владимир Путин.

По словам российского президента, несмотря на регулярность его встреч с президентом Ирана, им «всегда есть о чём поговорить и что обсудить».

Владимир Путин отметил, что «идёт совместная работа по присоединению Ирана к работе Евразийского экономического союза».

«Уверен, что эта работа пойдет на пользу нашим странам. Она строится на базе основополагающих принципов международного права и основных положений Всемирной торговой организации», — сказал Владимир Путин.

В свою очередь Хасан Рухани отметил, что за всю историю отношений России и Ирана две страны «достигли беспрецедентного уровня искренности».

«Где бы мы ни взаимодействовали, наша конечная цель — это мир, стабильность и безопасность», — подчеркнул Хасан Рухани.

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