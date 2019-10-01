Москва, , 17:38 — REGNUM Надежда властей Украины и населения на Европу рухнула в конце 2014 года, считает политолог Тимофей Сергейцев. Об этом он заявил 1 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Надежда на Европу у властей Украины и у населения рухнула в конце 2014 года и начале 2015 года, — сказал Сергейцев. — Они тогда на уровне народных настроений поняли, что Европа им не поможет, и стали готовы её обманывать и предавать. Осталось одна единственная надежда на то, что поможет Америка. Рассчитывать больше не на кого. И теперь Зеленский вынужден будет расстаться с Европой, обманывая её столько, сколько сможет. Проблема в том, что то, на что надеялась Украина, раскололось внутри себя».

Поясняя сказанное, эксперт отметил, что единой Америки больше нет — «их две, а может быть, и больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, испанское издание La Vanguardia заявило, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома США Дональда Трампа Зеленский «пытался понравиться американскому коллеге, поддакивая ему и оставляя за ним ведущую роль». Также, как отметили многие, поведение Зеленского не оставляло сомнений в том, что он был готов выполнить просьбу Трампа о расследовании в отношении сына его возможного соперника на выборах 2020 года.

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