Москва, 1 октября 2019, 17:38 — REGNUM Надежда властей Украины и населения на Европу рухнула в конце 2014 года, считает политолог Тимофей Сергейцев. Об этом он заявил 1 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Поясняя сказанное, эксперт отметил, что единой Америки больше нет — «их две, а может быть, и больше».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, испанское издание La Vanguardia заявило, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома США Дональда Трампа Зеленский «пытался понравиться американскому коллеге, поддакивая ему и оставляя за ним ведущую роль». Также, как отметили многие, поведение Зеленского не оставляло сомнений в том, что он был готов выполнить просьбу Трампа о расследовании в отношении сына его возможного соперника на выборах 2020 года.
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