Ереван, , 17:35 — REGNUM Сингапур станет надёжным и устойчивым партнёром для ЕАЭС. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром создаст благоприятные условия для наращивания встречных экспортно-импортных операций, углубления кооперации в самых разных сферах», — заявил Путин."Совсем недавно я имел удовольствие быть по приглашению правительства в Сингапуре. Должен сказать и подтвердить, что, конечно, Сингапур — надёжный, устойчивый партнёр с быстро развивающейся экономикой и хорошим административным регулированием», — подчеркнул он.