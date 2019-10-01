Элиста, , 17:25 — REGNUM Акция против назначения на пост и.о. главы администрации Элисты состоялась в центре столицы Калмыкии днём 1 октября. Акцию горожане провели на площади культурного комплекса Пагоды семи дней.

По информации телеграм-канала «Бумба», несмотря на рабочий день, на площади собралось около 400 протестующих, по другим данным — их было ещё больше. РИА «Калмыкия» уточняет, что накануне организаторы называли акцию молебном, на месте всем пришедшим раздавали листовки с мантрами. Сама акция проводилась, как и 29 сентября, без транспарантов и звукоусилительной аппаратуры. Начали ее с чтения мантры, а затем в круге, образованном участниками, выступали все желающие. Цель акции, как пояснили изданию ее участники, — отмена назначения на пост и.о. главы Элисты Дмитрия Трапезникова.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Трапезников, ранее работавший в ДНР, был назначен на должность и.о. главы администрации Элисты 26 сентября. 29 сентября в Элисте состоялся сход граждан, протестующих против назначения, а в сети появилась петиция противников назначения.

Накануне, 30 сентября, Хасиков выступил с обращением к жителям, а затем к депутатам горсобрания с просьбой дать Трапезникову возможность работать. Между тем, 30 сентября МВД Калмыкии опубликовало предупреждение об ответственности за проведение несанкционированных акций.

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