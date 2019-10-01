Ереван, , 17:24 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал ответ журналистке грузинского телеканала «Рустави 2», которая смогла выкрикнуть несколько вопросов, когда российский лидер следовал на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин прибыл сегодня в столицу Армении, где сейчас проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Перед началом заседания его участники сфотографировались и проследовали в президентский дворец в Ереване, по дороге туда грузинская журналистка телеканала «Рустави 2» успела выкрикнуть два вопроса в адрес президента России.

Она спросила, когда «Россия выполнит свои обязательства, взятые в 2008 году» и когда Россия выведет свои военные базы с территории Абхазии и Южной Осетии, которые Тбилиси до сих пор считает своими.

Путин ответил, что Россия «всегда выполняет взятые на себя обязательства», а что касается баз в Абхазии и Южной Осетии, то они будут выведены тогда, когда Москва примет соответствующее решение.

Напомним, что в 2008 году войска Грузии, подстрекаемые США, атаковали Цхинвал. Тогда в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Несколько из них погибли. Российские власти приняли решение о проведении войсковой операции по принуждению Грузии к миру. Операция была успешно завершена. Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость. Грузия, однако, до сих пор считает эти государства своей частью и называет их «оккупированными территориями».