Тбилиси, 1 октября 2019, 17:15 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что Грузия должна сделать необходимые шаги для решения наиболее сложных и острых проблем, существующих между Грузией и Российской Федерацией. Также премьер заявил, что положительно оценивает возможность возобновления авиасообщения между странами, передает 1 октября Первый канал Грузинского телевидения.
Гахария отметил, что встреча министров иностранных дел Грузии и России в Нью-Йорке состоялась при «полной синхронизации с нашими друзьями». Однако, указал премьер, в решении проблем взаимоотношений с РФ за Грузию никто не будет делать «ее работу».
Премьер также указал, что приветствует возобновление полетов авиасообщения с Россией.
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