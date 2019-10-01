Париж, , 17:14 — REGNUM

Эммануэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым не потому, что тот является «режиссером», а потому, что тот занимался террористической деятельностью против России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 1 октября, комментируя сообщения о встрече Сенцова с президентом Франции.

Как сообщалось ранее, Макрон в своем выступлении в ПАСЕ заявил, что встречался с Сенцовым в кулуарах ПАСЕ. Президент Франции похвалил Сенцова за «стремление бороться за человеческое достоинство и свободу».

«Не понимаю, почему российские СМИ пестрят заголовками о том, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с режиссером Олегом Сенцовым. Неужели непонятно, что если бы Олег Сенцов оставался просто режиссером, Эммануэль Макрон, скорее всего, никогда бы не узнал о его существовании, а если бы узнал, то вряд ли захотел с ним встретиться?

Макрон встретился с Сенцовым потому, что тот занимался террористической деятельностью против России и получил за это по приговору российского суда соответствующий тюремный срок. То, что он в результате обмена заключёнными между Россией и Украиной был освобождён, ничего не меняет.

Итак, президент Франции, повторю это ещё раз, встретился с террористом. Мало того, что он с ним встретился, он его ещё и похвалил. Формально — за «борьбу за свободу», а на деле — понятно за что. Хороший штрих к его личному портрету и к картинке его отношения к нашей стране!

Уважающий себя политик с террористом встречаться не будет. Но нынешний президент Франции с ним встречается, потому что тот борется против России, против русского народа, а для этого, в понимании стандартного современного западного политика, все средства хороши. В том числе и танки, о которых в связи с «урегулированием» в Донбассе постоянно вспоминает Сенцов.

Надо бы нашему президенту извлечь из этого урок, осторожнее быть по поводу того, с кем обниматься, а с кем нет; кому позволять называть себя другом, а кому — нет.

И убедительная просьба к отечественным журналистам и редакторам: перестаньте называть Сенцова режиссером. Был режиссер, а потом стал террористом. Снимет новый фильм, опять станет режиссером. Но и тогда не перестанет быть уголовником, которому просто повезло подпасть под обмен. И всё», — отметил Михаил Демурин.