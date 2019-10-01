Екатеринбург, , 17:15 — REGNUM Избирком Екатеринбурга утвердил список граждан, которые примут непосредственное участие в организации и проведении опроса по выбору места под строительство нового храма в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации Екатеринбурга отметили, что более 70% граждан из утверждённого списка ранее уже имели опыт работы на избирательных участках.

Напомним, что опрос будет проводиться 13 октября. В этот день будет открыт 51 пункт, куда смогут придти горожане. На каждом специальном пункте будут работать 10 человек в чьи задачи входит ведение списков явившихся граждан.

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Отметим, что жителям Екатеринбурга предложат выбрать две площадки для строительства храма в честь святой Екатерины. Это территория за Макаровским мостом и участок на месте бывшего приборостроительного завода по адресу улица Горького, 17.

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