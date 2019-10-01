Бишкек, , 16:56 — REGNUM В 2018 году объем товарооборота между Киргизией и Молдавией составил лишь $1,5 млн (около 97 млн рублей). Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, состоявшейся в Ереване в рамках заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По словам молдавского лидера, это крайне невысокий уровень, а потому необходимо активизировать экономические отношения между странами. Додон выразил заинтересованность в изучении опыта Киргизии по интеграции в Евразийский экономический союз.

В свою очередь Жээнбеков отметил заинтересованность в изучении опыта Молдавии в продвижении аграрной продукции на рынки Евросоюза. Также киргизстанский лидер пригласил Игоря Додона посетить Киргизию с официальным визитом.

Президент Молдавии приглашение принял и предложил своему киргизстанскому коллеге посетить с официальным визитом Кишинев.