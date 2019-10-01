Ереван, 1 октября 2019, 16:54 — REGNUM Страны ЕАЭС должны сосредоточить усилия на формировании единого электро-энергетического рынка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
«В первую очередь нужно завершить процесс унификации законодательств государств-членов в сфере поставки и транспортивроки газа», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что в ближайшее время должны вступить в силу договорённости по созданию единого электро-энергетического рынка ЕАЭС. Общее электро-энергетическое пространство, таким образом, должно быть сформировано одновременно с созданием союзных рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2025 году.