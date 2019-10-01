Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM В пиковые даты пассажиропоток на международном автомобильном пункте пропуска «Брусничное» в Ленинградской области на границе РФ с Финляндией вдвое превышает объем, на который данный пункт был рассчитан. Об этом заявил 1 октября представитель Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмтирий Давиденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Такие нагрузки приводят к огромным очередям из автомобилей и автобусов, ситуация может только усугубиться из-за введения бесплатных электронных виз для иностранцев с 1 октября.

«Для того, чтобы изменить пропускную способность, пункт пропуска нужно реконструировать», — признал Давиденко. Для этого требуется постановление правительства РФ.

«Брусничное» было рассчитано на пропуск 7 тыс. человек в сутки.

«В пиковые нагрузки мы видим, что «Брусничное» пропускает в 1,5−2 раза больше, до 18 тысяч человек в праздники. Можете себе представить. Его просто нужно реконструировать. Мы можем даже критические нагрузки переработать, мы к этим дням готовимся, создаем определенные резервы. Но это то, что можем мы, оценивая обстановку. Но мы, к сожалению, не в силах изменить конструкцию, которая на сегодня существует», — подчеркнул Давиденко.

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Глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич считает, что электронные визы постепенно увеличат число иностранных туристов, посещающих Петербург, на 2 млн человек. Следует ожидать, что часть из них прибудет и через «Брусничное».

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