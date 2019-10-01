Ереван, , 16:50 — REGNUM В рамках проходящего в Ереване заседания Высшего совета подписано Соглашение о свободной торговле, а также Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром.

Документы подписали председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, вице-премьеры стран Союза, а также заместитель премьер-министра, министр-координатор по вопросам социального и экономического развития Сингапура Тарман Шанмугаратнам.

Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белoруссия, Казахстан и Киргизия. Президент Молдавии Игорь Додон участвует в заседании в Ереване в качестве главы государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани в качестве почетных гостей. Председателем в союзе в 2019 году является Армения.