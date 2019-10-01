Рига, 1 октября 2019, 16:49 — REGNUM В отчете Государственного контроля Латвии отмечено, что министерство сельского хозяйства страны совсем не учитывает значительные природные ресурсы. Речь идёт о запасах торфа, песка, гравия, сообщила в интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma член правления Государственного контроля республики Зита Зариня, информирует портал общественных медиа LSM.
Представитель Госконтроля назвала причинами этого пренебрежения «обязанности или некомпетентность». То, что эта проблема накапливалась годами привело к тому, что цифры неучтённого угрожающе тревожны, отметила Зариня.
В отчете Госконтроля говорится, что в министерстве сельского хозяйства республики, как и в целом по стране, «констатированы нарушения при использовании средств в реализации планов развития», отметила она. По ее словам, 40% от общего денежного потока, по-прежнему, выделяется вне рамок «согласованной и прописанной программы приоритетов».
Полностью отчёт Госконтроля о ревизии в министерстве сельского хозяйства страны будет доступен в конце октября.