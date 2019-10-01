Рига, , 16:49 — REGNUM В отчете Государственного контроля Латвии отмечено, что министерство сельского хозяйства страны совсем не учитывает значительные природные ресурсы. Речь идёт о запасах торфа, песка, гравия, сообщила в интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma член правления Государственного контроля республики Зита Зариня, информирует портал общественных медиа LSM.

Рига. Латвия Vivid_Cafe

Представитель Госконтроля назвала причинами этого пренебрежения «обязанности или некомпетентность». То, что эта проблема накапливалась годами привело к тому, что цифры неучтённого угрожающе тревожны, отметила Зариня.

В отчете Госконтроля говорится, что в министерстве сельского хозяйства республики, как и в целом по стране, «констатированы нарушения при использовании средств в реализации планов развития», отметила она. По ее словам, 40% от общего денежного потока, по-прежнему, выделяется вне рамок «согласованной и прописанной программы приоритетов».

Полностью отчёт Госконтроля о ревизии в министерстве сельского хозяйства страны будет доступен в конце октября.