Екатеринбург, , 16:56 — REGNUM Скандальную православную активистку Оксану Иванову вновь вызывают в полицию. Об этом Иванова написала у себя в Facebook.

По словам активистки, повод для прихода в полицию всё тот же — акция против рисунка «Супрематический крест», который возмутил часть религиозной общественности. Поход запланирован на 2 октября 2019 года.

«Про суд честно сказали, что не знают, сразу же отвезут или повестку вручат», — написала Иванова.

Напомним, 29 августа 2019 года активистку задержали на рабочем месте — в Музее святости на Урале — и отвезли в отделение полиции. В тот же день должен был состояться суд, однако после приезда митрополита Кирилла обнаружилось, что в предоставленных материалах присутствуют нарушения.

Активистка активно противодействовала восстановлению рисунка «Супрематический крест», который был испорчен городскими рабочими. Иванову обвиняли в организации несанкционированного пикета.

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