Бухарест, , 16:42 — REGNUM «Первая серьезная неудача Урсулы фон дер Ляйен. Комитет по правовым вопросам Европейского парламента большинством голосов решил в минувший понедельник объявить «не подходящими» кандидатуры румынки Рованы Плумб и венгра Ласло Трочани, претендовавших на должности комиссаров по транспорту и по соседским отношениям и расширению соответственно, выявив серьезные конфликты интересов и сочтя их объяснения недостаточными», — пишет сегодня, 1 октября, испанское издание El Mundo.

13 голосов были поданы «за» и 7 «против», когда вопрос стоял о Плумб, 12 «за» и 9 «против» — при обсуждении кандидатуры Трочани. Таким образом, двери в Еврокомиссию оказались закрыты для обоих. У случившегося не было прецедентов с 1995 года, когда кандидаты в комиссары начали подвергаться серии проверок в Европарламенте, выступая перед различными комиссиями в зависимости от ожидаемой должности.

Несколько раз предложенные государствами ЕС и принятые председателем Еврокомиссии кандидатуры не получали одобрения, и приходилось искать им альтернативу. Однако ни Трочани, ни Плумб не дошли даже до этого этапа: их оценивали депутаты, специализирующиеся на правовых вопросах. Румынку сочли неподходящей для должности еврокомиссара из-за нескольких займов и политических маневров «сомнительной чистоты», а венгра — как соучредителя юридической фирмы, продолжившей работу после его назначения в правительство. Против Трочани также сыграла экстрадиция в Россию гражданина его страны, на которого также претендовали США.