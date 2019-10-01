Мадрид, , 16:40 — REGNUM Каталонская полиция встречает вторую годовщину референдума о независимости 1 октября и готовится к реакции общества на приговор по делу мятежных политиков с новым руководителем и ощущением, что Женералитет продолжает использовать ее в своих политических целях, пишет сегодня, 1 октября, испанское издание ABC. Именно в политическом ключе было воспринято вчерашнее заявление главы автономной полиции региона Андре Мартинеса об отставке.

Как полицейские, так и политики интерпретировали поступок Мартинеса как стремление не быть втянутым в события ближайших недель на фоне утраты доверия со стороны председателя Женералитета Кима Торры. Между тем Мартинес, едва пробыв на своем посту 15 месяцев, сумел завоевать одобрение ряда представителей власти и своих подчиненных, ценивших его сосредоточенность на профессиональных аспектах работы после многих месяцев напряжения из-за действий сепаратистов.

Но накаляющаяся обстановка и давление Торры, готового избрать путь неповиновения испанскому правительству этой осенью, заставили Мартинеса принять решение об уходе. Тем не менее источники ABC из числа полицейского руководства подчеркнули, что при любом руководителе будут сопротивляться попыткам примешивания политики к своей работе. В частности, полицейские пообещали не выполнять возможный «приказ о невмешательстве», если в ближайшие дни на улицах Каталонии произойдут общественные беспорядки.