Ереван, , 16:33 — REGNUM Одной из важнейших задач ЕАЭС в ближайшей перспективе станет создание единых правил стран-членов союза в финансовой сфере. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Перед нашим объединением стоят и новые масштабные задачи. При этом особое внимание, на наш взгляд, следовало бы уделить системной работе по устранению барьеров в торговле товарами и услугами. Причём в различных секторах рынка. В числе приоритетов — общесоюзное регулирование в финансовой сфере», — заявил Путин.

По итогам текущего заседания планируется утвердить концепцию формированию общего финансового рынка ЕАЭС, отметил он.

«Этот документ станет дорожной картой по разработке и утверждению универсальных правил по предоставлению банковских и страховых услуг, операций с ценными бумагами. Реализация предусмотренных дорожной картой мероприятий позволит упростить доступ граждан наших стран к финансовым инструментам, сделать этот сегмент рынка унифицированным и транспарентным», — подчеркнул президент.