Калининград, , 16:32 — REGNUM В Калининграде обсудили итоги восьмимесячного проекта для школьников о безопасном поведении в интернете. Проект в 2018 году получил президентский грант в размере 490 тыс. рублей, а за эти средства общественники создали онлайн-комикс для детей «Безопасный интернет: нескучный квест».

В его презентациях приняло участие около 700 школьников по всему региону, ещё было проведено шесть мастер-классов для детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект осуществил Балтийский центр социальных инноваций.

В настоящий момент он же приступил к реализации нового проекта «Интернет полезный, интернет вредный», на который программой президентских грантов 2019 года выделено более 1,2 млн рублей.