Вильнюс, , 16:26 — REGNUM МВД Литвы сегодня, 1 октября, продолжает драматическую симуляцию «инцидента на Белорусской АЭС», во время учений литовские должностные лица «учатся ликвидировать последствия взрыва» и эвакуировать население. Развитие «чрезвычайной ситуации» транслируется в режиме живого времени на специальной интерактивной карте литовского департамента противопожарной безопасности МВД республики. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, спустя «шесть часов» после «аварии», «радиоактивное облако» достигло Каунаса и стремительно «движется» к Калининградской области.

В «заражённой зоне» «оказалось» уже 805 632 жителя Литвы, а радиация «затронула» 83 самоуправления страны.

Всего в учениях принимают участие порядка 300 должностных лиц из 24 разных госучреждений. Пиком учений станет отработка эвакуации гражданского населения, которая состоится 2 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда, власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фукусима-1».

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