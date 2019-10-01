Ереван, , 16:26 — REGNUM Гармонизация законодательств и рынков стран-членов ЕАЭС развивается, но также сталкивается и с существенными ограничениями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 октября заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Сейчас активно ведётся работа по гармонизации законодательств и созданию единых рынков на пространстве союза. Однако вместо создания благоприятных условий для ведения легальной деятельности на едином рынке, мы сталкиваемся с некоторыми ограничениями. Вырос объём перемещения наличных денежных средств — предлагаем нашим финансовым регулятором совместно выработать механизм по устранению существующего ограничения», — заявил Жээнбеков.

1 октября ВЕЭС примет концепцию общего финансового рынка союза, отметил он.

«Это позволит повысить уровень доступности и качества финансовых услуг для компаний и граждан союза», — указал президент.