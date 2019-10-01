Бишкек, , 16:25 — REGNUM Участники проходящего в Ереване заседания Совета Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьер-министров поддержали инициативу Киргизии и Казахстана об изменении структуры плана развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Участники мероприятия договорились о том, что документ, определяющий стратегические направления плана развития ЕАЭС, будет представлять собой «дорожную карту» с описанием конкретных мероприятий и указанием их сроков исполнения.

Также вице-премьер-министры стран Евразийского экономического союза пришли к выводу о необходимости создания перечня третьих сторон, заключение соглашений о свободной торговле с которыми является в наибольшей степени экономически целесообразным.