Бишкек, , 16:24 — REGNUM Центральный банк России отказался изменять позицию по вопросу об увеличении лимита на сумму денежных переводов от киргизстанских трудовых мигрантов, работающих на российской территории. Об этом на пресс-конференции заявил председатель нацбанка Киргизии Толкунбек Абдыгулов, передает «Tazabek».

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«Позиция Центробанка была однозначна, что 100 тысяч рублей — этого достаточно, чтобы мигранты переводили, поскольку это связано с борьбой с серым импортом», — отметил он.

Тем не менее, подчеркивает глава нацбанка Киргизии, переговоры по этой теме будут продолжаться в рамках работы Евразийской экономической комиссии по разрешению спорных моментов.

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