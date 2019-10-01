Ереван, , 16:21 — REGNUM Практика показывает необходимость проведения тройного контроля на таможенных пунктах пропуска на внешних границах стран-членов ЕАЭС. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 октября заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«При нынешних условиях право союза не позволяет комиссии проводить подобные мероприятия. В этой связи необходимо наделить комиссию полномочиями для оперативного решения спорных ситуаций путём непосредственной медиации», — заявил Жээнбеков.