Ереван, , 16:20 — REGNUM Российская Федерация всегда выполняет взятые на себя обязательства заявил российский лидер Владимир Путин перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Сегодня Владимир Путин прибыл в Ереван на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Перед началом заседания лидер стран сфотографировались. Затем они проследовали в президентский дворец. По дороге туда журналистка грузинского телеканала «Рустави 2» попыталась задать президенту России несколько вопросов — глава государства кратко на них ответил.

Журналистка спросила, когда Россия начнет «выполнять взятые на себя в 2008 году обязательства».

Путин ответил, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства.

Тогда журналистка спросила Путина, когда Россия выведет свои военные базы с территории независимых государств Абхазии и Южной Осетии.

«Когда мы примем такое решение», — ответил президент России.

Напомним, что Грузия до сих пор считает, что территория Абхазии и Южной Осетии принадлежит ей. Одако в 2008 году эти две страны провозгласили независимость после того, как Грузия попыталась зачистить эти территории.