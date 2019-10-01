Мадрид, , 16:16 — REGNUM Накануне объявления приговора по делу мятежных каталонских политиков верхушку полиции региона сотрясло новое цунами, пишет испанское издание El Pais. Политический руководитель каталонской полиции (los Mossos) Андре Мартинес подал в отставку — как раз в преддверии второй годовщины признанного незаконным референдума 2017 года. Он занимал свою должность 15 месяцев, и именно под его руководством подразделения по борьбе с беспорядками неоднократно применяли силу в отношении радикальных сепаратистов из Комитетов по защите республики (CDR), вызывая у последних недовольство действующим председателем Женералитета Кимом Торрой.

Мартинес сменил на посту шефа полиции Пере Солера — назначенного бывшим каталонским лидером Карлесом Пучдемоном и смещенного с должности после применения к сепаратистам статьи 155 испанской конституции. Теперь Мартинеса заменит Пере Феррер — верный сторонник Пучдемона и дела независимости региона, отмечает El Pais.

Прошлой осенью Мартинес как глава каталонской полиции перенес крупнейший кризис в ее истории, когда отряды по борьбе с беспорядками столкнулись с десятками представителей CDR в центре Барселоны, пытавшимися помешать манифестации профсоюза полицейских. Тот намеревался воздать должное сотрудникам Гражданской гвардии и Национальной полиции, вмешавшимся в проведение референдума о независимости Каталонии. Драки между сепаратистами и представителями профсоюза удалось избежать, но образ каталонских полицейских, бомбардируемых краской, надолго запомнился сторонникам независимости.