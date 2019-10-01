Рим, , 16:11 — REGNUM Комиссия по конституционным вопросам нижней палаты парламента Италии во вторник, 1 октября, подержала законопроект о сокращении численности обеих палат парламента.

Законопроект будет рассмотрен на общем заседании парламента 7 октября. Он предполагает, что число сенаторов должно сократиться с 315 до 200, число депутатов — с 630 до 400.

По мнению авторов законопроекта, сокращение численности депутатов позволит экономить 500 млн евро на каждом составе парламента, а также ускорит процесс принятия важных решений.

Читайте также: Парламент Италии готовится к своему сокращению