Луганск, , 16:12 — REGNUM СМИ, подконтрольные экс-президенту Украины Петру Порошенко, снимают постановочные ролики, в которых боевики ВСУ выражают недовольство новой властью, заявил 1 октября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, в связи с заявлениями украинских властей о грядущем разведении сил на двух участках фронта представители телеканалов Порошенко прибыли в зону конфликта, чтобы снять сюжеты о «недовольстве» украинских силовиков.

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«Украинские журналисты используют заранее подготовленных военнослужащих, которые за определенную плату перед камерой сообщают о своем несогласии с политикой действующей власти и нежелании оставлять занятые позиции», — рассказал он.

Филипоненко сообщил, что на позиции 72-й бригады, расположенные возле населённого пункта Золотое, прибыли съёмочные группы телеканалов «Прямой» и «Пятый».

"Основная задача украинских пропагандистов — подготовить видеоматериал, о нежелании военнослужащих 72-й бригады отходить с занятых рубежей, а также вбросить ложную информацию, обвиняющую руководство Республики в нарушениях Минских договоренностей», — подчеркнул он.

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