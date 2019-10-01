Ереван, , 16:05 — REGNUM Попытки стран ЕАЭС защищать своего национального производителя подрывают усилия стран-членов союза по интеграции экономического пространства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 октября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«На практике желание защитить позиции своих товаропроизводителей на национальных рынках в отдельных случаях превалируют над целями и задачами интеграции. Вводятся различные экспертизы, дополнительные требования на региональном уровне, негласные распоряжения и так далее», — заявил Токаев.

«Усугубляет ситуацию то, что введение таких ограничений подобно освещается в средствах массовой информации государств-членов, тем самым вызывая недоверие к интеграции, а может быть и её дискредитацию», — подчеркнул он.

Он отметил, что такая практика неприемлема и противоречит принципам интеграции, которая требует к себе особенно бережного отношения.

«Полагаю, комиссия может и должна усилить инструменты мониторинга национальных законодательств, разработать эффективный механизм информирования и разъяснения действующего права внутри Евразийского экономического союза», — добавил президент.

Он также отметил необходимость повышения роли Евразийского суда, чьи решения на данном этапе, к сожалению, носят скорее рекомендательный характер.