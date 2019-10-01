Москва, , 16:04 — REGNUM В настоящее время работа по отмене роуминга при поездках между Россией и Белоруссией близится к завершению. Об этом заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил в ходе рабочей поездки в Киргизию, где обсуждались вопросы взаимодействия и возможности совместной отмены роуминга в рамках ЕАЭС, СНГ и БРИКС.

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«Близка к завершению работа по отмене роуминга при поездках между Россией и Белоруссией», — приводит пресс-служба ФАС слова главы ведомства.

Также Голомолзин добавил, что существует «готовность интенсифицировать переговоры по этим направлениям на двусторонней основе» и с Казахстаном, и с Киргизией.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в российские профильные ведомства от белорусской стороны поступило предложения по дорожной карте об отмене роуминга между Россией и Белоруссией. В конце июля глава Минкомсвязи России Константин Носков заявил, что Минск и Москва не могут договориться о параметрах отмены роуминга. Главной причиной стало то, что Белоруссия отказалась вводить бесплатные входящие для путешествующих абонентов, на чём настаивает Россия.

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