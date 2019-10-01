Ростов-на-Дону, , 16:02 — REGNUM Новый сити-менеджер Ростова-на-Дону должен быть «крепким хозяйственником» и иметь крепкую, креативную команду. Таким видит главу администрации областного центра донской губернатор Василий Голубев. По словам главы региона, у ростовского сити-менеджера должна быть молниеносная реакция на возникающие в донской столице проблемы.

«Их, как показывает практика, хватает во всех сферах — дорожно-транспортной, жилищно-коммунальной, градостроительной, многих других. Но при этом главе администрации надо заботиться не только о текущих вопросах. Город принял стратегию развития до 2035 года. Её надо воплощать», — сказал Голубев в интервью Telegram-каналу «16 негритят».

ИА REGNUM ранее сообщало, что за пост ростовского-сити-менеджера борются 13 человек. Две кандидатуры на руководящий пост не прошли первый конкурсный этап. Претендентам не хватило стажа работы на руководящих должностям. Однако интрига сохраняется.

11 октября кандидатам предстоит пройти процедуру персональных собеседований.

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