Страсбург, Франция, , 15:56 — REGNUM Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ осудил выступление президента Франции Эммануэля Макрона.

«Европа от Лиссабона до Владивостока не может быть построена на лицемерии и двойных стандартах, которыми в изобилии была наполнена речь Макрона: оды Сенцову и ни слова о Вышинском, обвинения в адрес России и ни слова про насилие во Франции, пафосные речи о Минских соглашениях и ни слова о том, что их саботирует Украина и том, что Россия является гарантом выполнения соглашений наравне с Германией и Францией. Лишь устаревшие клише», — заявил Толстой.

Он отдал должное лидеру Франции как оратору.

«Конечно, Макрон — талантливый оратор, умеющий чувствовать аудиторию. Но то, что он говорит про Россию, это, к сожалению, повторение старых штампов и клише по отношению к нашей стране и по отношению к ситуации с Украиной», — отметил также парламентарий.