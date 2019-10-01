Ереван, , 15:55 — REGNUM ЕАЭС сталкивается с серьёзными рисками в связи с развернувшейся в мире торговой войной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 октября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Быстро меняющая конъюнктура рынка, растущая конкуренция между державами, торговые войны, рост протекционизма способствуют нестабильности мировой экономики. Поэтому надо обратить внимание на следующие проблемы, решение которых поможет преодолеть указанные негативные процессы», — заявил Токаев.

По данным ООН, развернувшаяся торговая война может привести к потерям мировой экономики от 850 млрд долларов до почти 1 трлн долларов уже к началу 2020 года, отметил он.

«В текущем году мы уже наблюдаем сокращение товарооборота. По итогам первого полугодия 2019 года, товарооборот ЕАЭС с третьими странами сократился на 2%, взаимная торговля стран союза — более чем на 5%, до 28 млрд долларов. Это неблагоприятная тенденция», — указал президент.

Потенциально негативную роль могут сыграть и попытки стран ЕАЭС защищать своего национального производителя, что создаёт дополнительные преграды в отдельных случаях в виде дополнительных требований и ограничений.