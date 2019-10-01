«Германия играет ключевую роль в ЕС, и, конечно, от веса Германии во многом зависит политика Евросоюза», — заявил 30 октября председатель Совета министров Белоруссии Сергей Румас во время переговоров с послом ФРГ Манфредом Хутерером.

Минск, , 15:55 — REGNUM Румас сказал немецкому послу: «Рассчитываю, что вы на своем посту будете продвигать хорошие отношения, которые у нас в последнее время складываются с Евросоюзом».

В официальном сообщении правительства постсоветской республики отмечено, что оно «рассчитывает на участие Германии в продвижении отношений Белоруссии с Европейским союзом». Румас обратил внимание, что в Белоруссии работают более 300 компаний с участием германского капитала. Он выказал надежду на возобновление деятельности рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству, мы ожидаем возобновления ее работы и активизацию Совета делового сотрудничества.

Напомним, Германия применяет санкции к официальному Минску, существенно сокращённые после активной поддержки Александром Лукашенко государственного переворота на Украине в 2014 году. Берлин также поддерживает русофобскую прозападную оппозицию в Белоруссии, участвует в финансировании её деятельности за рубежом и принимает белорусских политических беженцев.