Вильнюс, , 15:52 — REGNUM Специальная интерактивная карта и портал в интернете, посвящённый учениям на случай аварии на Белорусской АЭС сегодня, 1 октября, оказался недоступен, а в МВД Литвы, которое является главным учредителем учений, объясняют неполадки слишком большим наплывом посетителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Другой проблемой названа недостаточно эффективная работа систем гражданского оповещения. Если сирены в Вильнюсе и других населённых пунктах сработали, сообщения по госрадио и ТВ в установленное время появились, то индивидуальные оповещения на мобильные телефоны пришли далеко не всем. Какое итоговое покрытие экстренными сообщениями было выполнено, ещё предстоит специальной комиссии, которая подведёт итоги учений. Они завершатся 4 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фокусима-1».

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