Вильнюс, , 15:50 — REGNUM Самоуправление Вильнюса никак не участвует в четырёхдневных учениях на которых имитируется авария на БелАЭС, а МВД Литвы с подведомственными учреждениями, отрабатывает действия по эвакуации и защите гражданского населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 октября.

Причиной стали разногласия в сценарии учений, однако с чем именно были не согласны власти столицы Литвы не уточняется.

Всего в учениях принимают участие порядка 300 должностных лиц из 24 разных госучреждений. Пиком учений станет отработка эвакуации гражданского населения, которая состоится 2 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фокусима-1».

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