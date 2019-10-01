Ереван, , 15:49 — REGNUM Ряд инициатив в рамках ЕАЭС могут затормозить развитие единого рынка капитала, товаров и услуг. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Сегодня мы наделили комиссию полномочиями в вопросе маркировки товаров и прослеживаемости их движения. ЕЭК должна гарантировать, что данное прогрессивное предложение не обернётся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в союзе и так предостаточно. Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как госзакупки. Пришло время главам государств рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение», — заявил Лукашенко.

Для расширения повестки Евразийского экономического союза, нужно уделить особое внимание странам дальней дуги, где товары и услуги ЕАЭС пока что малоузнаваемы.

«Предлагаем Евразийскому Банку Развития подключиться к этому направлению, а председателя Банка просим рассмотреть такую возможность. Нашим национальным банкам развития и другим финансовым учреждениям стоит поискать формы для более плотного взаимодействия как внутри союза, так и на внешнем его контуре», — указал президент Белоруссии.